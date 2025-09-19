Fed yetkilisi Kashkari'den faiz indirimi açıklaması

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasındaki riskler nedeniyle bu yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indiriminin daha uygun olacağını söyledi.

Kashkari, en büyük endişesinin iş gücü piyasasında hızlı bir zayıflama olduğunu vurgularken, enflasyonun yüzde 3'ten fazla yükselmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Kashkari yaptığı açıklamada, bu haftaki çeyrek puanlık faiz indirimini desteklediğini ve yılın son iki Fed toplantısında da benzer büyüklükte faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündüğünü dile getirdi. Haziran ayında sadece iki çeyrek puanlık indirimle yılın tamamlanacağını öngörmesine rağmen, iş yaratmadaki düşüşün kısmen göçmenlikteki azalmayla açıklanabilse de iş gücü talebindeki zayıflamaya işaret etmesi, görüşlerini değiştirmesine neden oldu.

Kashkari, işsizlikte ani bir artış riskinin, komitenin iş gücü piyasasını desteklemek için harekete geçmesini gerektirdiğini ve tarifelerden kaynaklanan keskin bir enflasyon artışı riskinin de azaldığını belirtti.

Fed, tarifelerin enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesiyle yıl boyunca faiz oranlarını düşürmekten kaçınmıştı. Ancak çarşamba günü, aylık istihdam artışının önemli ölçüde düştüğünü ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e yükseldiğini gösteren son verilerin ardından politika faizini yüzde 4,00-4,25 aralığına indirme kararı aldı.

Kashkari'nin yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığına düşürülmesi gerektiği yönündeki görüşü, sekiz Fed yetkilisi tarafından da paylaşılıyor.

Ancak diğer sekiz politika yapıcı ise sadece bir indirim veya hiç indirim yapılmaması gerektiğini düşünüyor.

Kashkari, iş gücü piyasasının daha dirençli olması veya enflasyonun beklenmedik şekilde artması durumunda politikanın duraklatılabileceğini veya faizlerin daha da yükseltilebileceğini, ancak iş gücü piyasasının beklenenden daha hızlı zayıflaması halinde daha hızlı indirimlerin de söz konusu olabileceğini ekledi. Ayrıca, nötr faiz oranının yüzde 3,1'e yükseldiğini ve bunun para politikasının daha önce düşündüğü kadar sıkı olmadığını ima ettiğini belirtti.