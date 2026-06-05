Fed yetkilisinden enflasyon uyarısı: Faiz artışı masada

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Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, dün yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önünde iki farklı yol bulunduğunu ifade etti. Schmid, faizlerin mevcut seviyede tutulup gelişmelerin izlenebileceğini ya da uzun süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele amacıyla yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

"Enflasyon seviyesi kimsenin hoşuna gitmiyor"

Oklahoma'da gerçekleştirilen bir ekonomi etkinliğinde konuşan Schmid, “Şu anda büyük soru sabırlı kalıp kalmayacağımız. Enflasyon rakamlarımız muhtemelen yüzde 3,5 seviyelerine doğru yükseldi ki bu kimsenin hoşuna giden bir durum değil” dedi.

Enflasyondaki yükseliş eğiliminin kalıcı olup olmayacağının önem taşıdığını vurgulayan Schmid, “Bu geçici mi, yoksa harekete mi geçmeliyiz? Bir ya da iki çeyrek puanlık faiz artışının zamanı geldiğini söyleyip bunun enflasyonu dizginlemeye yardımcı olup olmayacağını mı görmeliyiz?” ifadelerini kullandı.