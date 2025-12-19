Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması: Enflasyona dikkat çekti

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son tüketici fiyat endeksi verilerinde "beğenilecek çok şey olduğunu" ve bunun sürdürülebilmesi halinde gelecek yıl daha fazla faiz indirimine kapı açmaya yardımcı olacağını söyledi.

Goolsbee, Fox Business'a verdiği röportajda, "Faizlerin yerleşme noktasının bugün olduğu yerden oldukça düşük olduğu ve gelecek yılın sonunda, enflasyonu yüzde 2'ye geri getirme hedeflerimize ulaştığımız sürece, faizlerin oldukça düşmesinin gerçekçi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Goolsbee, geçen hafta merkez bankasının faiz indirimine karşı oy kullanan iki yetkiliden biriydi.

Enflasyon verileri açıklanmıştı

Kasım ayında TÜFE ile ölçülen fiyat baskılarında bir miktar yumuşama gösteren verileri "iyi bir ay" olarak nitelendiren Goolsbee, tek bir ayın bulgularına çok fazla anlam yüklememek konusunda uyardı.

Hükümet kapanması nedeniyle yayınlanması geciken rapor, fiyat baskılarında bir yumuşama gösterdi. Ancak ekonomistler, derleme konusundaki sorunlar nedeniyle rapora temkinli yaklaştı ve olumlu gelişme, Fed'in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde olan fiyat baskılarının sürdürülebilir bir şekilde azaldığına dair bir işaret olarak görülmedi.

Fed, 10 Aralık'ta faiz hedefini çeyrek puan indirerek yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 arasına çekti. Goolsbee ve bir başka bölgesel Fed lideri faiz indirimine karşı oy kullanırken, bir yetkili yarım puanlık indirim lehinde oy kullandı.

Goolsbee daha önce yaptığı bir açıklamada, "Faizleri daha fazla düşürmeden önce özellikle enflasyon hakkında daha fazla veri almak için beklememiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.