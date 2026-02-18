Fed yetkilisinden Trump'ı kızdıracak açıklama: Enflasyon bitmeden gevşeme yok

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu kalıcı şekilde kontrol altına almasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Yapay zekanın bu sürece katkı sunabileceğini dile getiren Daly, mevcut “ılımlı derecede kısıtlayıcı” para politikasının ise kritik rol oynamaya devam ettiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelede mesajı

"Enflasyonu düşürmemiz ve bunun doğru bir yolda olduğundan emin olmamız gerekiyor" diyen Daly, fiyat istikrarının sağlanmasının Fed’in ana hedefi olduğunu yineledi. İstihdam artışının sınırlı sayıda sektöre dayanmasının ilerleyen dönemde kırılganlık yaratabileceğine dikkat çekti.

Geçen yıl talebin gücüne ilişkin ciddi belirsizlikler bulunduğunu hatırlatan Daly, buna rağmen iş dünyasında daha temkinli bir iyimserlik havası oluştuğunu ifade etti.

Talep güçlü, işveren temkinli

Tüketicilerin birikimlerinin önemli kısmını harcamış olmasına rağmen talebin dirençli kaldığını söyleyen Daly, işverenlerin ise yapay zekanın iş gücü ihtiyacını nasıl dönüştüreceğini analiz etmeye çalıştığını belirtti. Bu belirsizlik nedeniyle işe alımlarda daha ihtiyatlı davranıldığını kaydetti.

Fed’in, yapay zekanın verimlilik üzerinde kalıcı bir sıçrama yaratıp yaratmadığını ve bunun enflasyon baskısı oluşturmadan daha hızlı büyümeye imkan sağlayıp sağlamadığını veri temelli değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Daly, "Çoğu makro çalışmada yapay zekanın belirgin bir etkisine dair sınırlı kanıt var" dedi. Bunun erken bir aşamada olunmasından ya da dönüşümün zamana yayılmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

1990 yıllarını hatırlattı

1990’lı yıllarda bilgisayar ve yazılım yatırımlarının üretkenliği artırdığını ancak bunun verilerde gecikmeli görüldüğünü anımsatan Daly, dönemin Fed Başkanı Alan Greenspan’ın faizleri sabit tutarak doğru bir politika izlediğini söyledi.

Yapay zeka konusunda da benzer bir yaklaşım gerektiğini belirten Daly, "Ne bildiğimiz ve ne bilmediğimizle yüzleşme isteği, tüm Amerikalılara hizmet edecek uygun ve kalıcı politika için şarttır" ifadelerini kullandı.

Trump tam tersini düşünüyor

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası Başkanlığı için aday gösterdi. Trump, Warsh’ın faiz oranlarını düşürme yönünde istekli olduğunu belirtirken bu atamanın Fed’e siyasi baskı unsurlarını artırabileceğine dair değerlendirmeler de peşi sıra yapıldı.