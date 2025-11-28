Fed yöneticilerinin susma zamanı geldi: İndirim beklentisi öne çıkıyor
Fed yöneticileri, 10 Aralık toplantısı öncesi regülasyon gereği sessizlik dönemine giriyor. Piyasalar, yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine yaklaşık yüzde 85 olasılık veriyor.
Fed'in aralık ayı faiz beklentilerini etkilemek için son güne girildi.
Fed yöneticileri yarından itibaren sessizlik dönemine girecekler ve 10 Aralık toplantısına kadar faiz politikası konusunda yönlendirici yeni bir mesaj vermeyecekler.
Fed yönetimi regülasyonlar gereği para politikası toplantılarının yaklaştığı dönemde kamuoyunun beklentilerini etkilememek için yönlendirici mesaj veremiyorlar.
Sessizlik dönemi öncesinde piyasa Fed'in yılın son toplantısında 25 baz puan faiz indirmesi ihtimalini yüzde 85'e yakın ihtimal olarak fiyatlıyor. Fed, yılın son para politikası kurulu toplantısını 9-10 Aralık'ta gerçekleştirecek.