Fed yöneticisi haziran faiz kararı için 'esneklik' vurgusu yaptı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Fed'in Temmuz ayında oranları artırma eğilimiyle Haziran ayını artırması, duraklatması veya sabit tutması konusunda "esnekliği sürdürmesi" gerektiğinde ısrar ederken, Fed'in enflasyonla mücadelede ihtiyaç duyduğu kadar ileri gittiğine dair şüphelerini dile getirdi.

Waller, Kaliforniya, Santa Barbara'da yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek verilerin, nihai orana ulaştığımızı açıkça ortaya koymasını beklemiyorum" dedi.

Waller “Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru hareket ettiğine dair net bir kanıt elde etmedikçe faiz artırımlarının durdurulmasını desteklemiyorum. Ancak Haziran toplantısında artış mı yoksa atlama mı yapacağımız, önümüzdeki üç hafta boyunca verilerin nasıl geleceğine bağlı olacak” dedi.

"İhtiyatlı risk yönetimi Haziran toplantısında faizin artırılmamasına işaret ediyor olabilir, ancak gelecek enflasyon verisine bağlı olarak Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz" ifadelerini de kullanan Waller, getiri eğrilerinde yaşanan terse dönüşün enflasyonun aşağı geleceğine inancı işaret ediyor olabileceğini de vurguladı.