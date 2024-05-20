Fed yöneticisinden enflasyon değerlendirmesi: 'Hayal kırıklığı'

Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Atlanta Federal Reserve konferansında yaptığı konuşmada ABD enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Barr, bu yılın ilk çeyreğindeki enflasyon okumalarının "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi ve bu sonuçların para politikasının gevşetilmesi açısından güven vermediğini belirtti.

Barr, Fed'in, piyasaların merakla beklediği faiz indirimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kısıtlayıcı politikamızın çalışmaya devam etmesi için biraz daha zaman tanımamız gerekecek" dedi.

Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi Mart itibarıyla yüzde 2,7 seviyesindeydi ve geçen yıl istikrarlı bir şekilde düştükten sonra son aylarda çok az değişti. Nisan ayı verileri önümüzdeki hafta açıklanacak.

ABD'de sağlam bir büyümenin olduğunu ve işsizliğin düşük olduğunu belirten Barr, Fed'in hem enflasyon hedefine hem de işsizliği mümkün olduğu kadar düşük tutma görevine yönelik risklerin farkında olduğunu söyledi.