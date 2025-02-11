FED yöneticisinden faiz mesajı! 'Bir süre sabit kalabilir'

Enflasyonun gerilemesiyle faiz indirimi sürecine giren ABD Merkez Bankası (FED) 2025'in ilk toplantısında faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, bankanın en çok dikkat ettiği veri yıllık enflasyon.

ABD'de yıllık enflasyonun seyrine göre FED'in faiz indirim sürecine nasıl devam edeceği belirlenecek.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Kentucky eyaletinin Lexington kentinde düzenlenen bir etkinlik öncesindeki konuşmasında faiz mesajları verdi.

Faiz mesajı verdi

Hammack, mevcut ekonomik koşullara dikkat çekerek "Faiz oranını bir süre daha sabit tutmak muhtemelen uygun olacaktır” dedi.

Hammack şunları kaydetti: “Sabırlı bir yaklaşım, iş gücü piyasasının sağlığını, enflasyonun sürekli olarak yüzde 2'ye dönüp dönmediğini ve ekonominin mevcut faiz ortamında nasıl bir performans gösterdiğini değerlendirmemize olanak tanıyacaktır.”

Hammack, Fed'in asıl zorluğunun güçlü bir iş piyasasına zarar vermeden fiyat baskılarını azaltmak olduğunu, mevcut kanıtların para politikasının ılımlı ölçüde kısıtlayıcı olduğunu gösterdiğini belirtti.