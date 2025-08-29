Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook hakkında suç duyurusu

Pulte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Cook'un sahip olduğu gayrimenkullerle ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunmasıyla ilgili yeni bir suç duyuru yaptıklarını açıklayan Pulte, Cook'u 2021'de Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde aldığı bir daireyi "ikinci ev" olarak beyan ederken yatırım amacıyla kullanmakla suçladı.

Pulte, bir mülkü "ikinci ev" olarak göstermenin Cook'un daha düşük peşinat ve daha avantajlı mortgage (konut kredisi) faiz oranı elde etmesine imkan tanımış olabileceğini belirten Pulte, yatırım amaçlı mülklerde genellikle daha yüksek peşinat ve daha yüksek faiz oranları uygulandığını aktardı.

Pulte daha önce de ABD Adalet Bakanlığına gönderdiği mektupta, Cook'u Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan bir apartman dairesi ile Michigan eyaletinin Ann Arbor kentinde bulunan bir evi aynı anda birincil ikametgahı olarak göstererek mortgage başvurularında sahtecilik yapmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 20 Ağustos'ta Pulte'nin söz konusu iddialarını içeren bir haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Trump, 25 Ağustos'ta da Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını duyurmuştu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.