Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller: Daha fazla faiz indirimi muhtemel

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun 2025 yılı boyunca düşmeye devam etmesinin ve Fed'in faiz oranlarını daha temkinli bir hızda olsa da düşürme olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Waller, enflasyonun 2024 yılının sonlarına doğru Fed'in hedefi olan %2'lik seviyenin üzerine çıkmış gibi göründüğünü, ancak piyasa temelli enflasyon tahminleri ve kısa vadeli enflasyon verilerinin, ABD'de enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösterdiğine inandığını söyledi.

"%2'lik hedefimize doğru ilerlemeye devam"

Paris'te yapılan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü etkinliğinde açıklamalarda bulunan Waller, "Bu minimal ilerleme, politika faizinin düşürülmesinin yavaşlatılması ya da durdurulması çağrılarına yol açmıştır. Ancak, enflasyonun orta vadede %2'lik hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğine ve daha fazla indirimin uygun olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Waller, faiz indiriminin hızının, iş gücü piyasasının zayıflamaması şartıyla enflasyon düşüş hızına bağlı olacağını vurgularken ayrıca, ABD ekonomisinin sağlam bir temel üzerinde durduğuna inandığını belirtti.

"Zayıflayacağını gösteren hiçbir şey yok"

Waller, “Bu indirimlerin hızı, iş gücü piyasasının zayıflamasını önlerken enflasyon konusunda ne kadar ilerleme kaydedeceğimize bağlı olacaktır. ABD ekonomisinin sağlam bir zeminde olduğuna inanmaya devam ediyorum” diyen Waller, "Verilerde veya tahminlerde iş gücü piyasasının önümüzdeki aylarda önemli ölçüde zayıflayacağını gösteren hiçbir şey yok" dedi.