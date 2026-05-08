Fed yönetimi tarihi değişim için gün sayıyor

Wall Street için rekorlarla dolu bir yıl geride kalırken, küresel piyasaların gözü kulağı Washington’dan gelecek haberlere çevrildi. S&P 500, Nasdaq Bileşik endeksi ve Dow Jones Sanayi Endeksi psikolojik eşikleri aşarak tarihi zirvelerini test etti. Ancak bu yükseliş trendi, önümüzdeki hafta Federal Reserve cephesinde yaşanacak devir teslimle birlikte zorlu bir sınav verecek.

ABD'nin en önemli finans kurumu olan Fed yönetimi içerisinde yaşanacak bu köklü değişim piyasaların gidişatını belirleyecek. Yatırımcılar, Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına sadece bir hafta kala stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Bu değişim, Dow Jones Sanayi Endeksi ve diğer ana endekslerdeki güçlü ralliyi sarsma potansiyeli taşıyor.

Fed yönetimi bünyesinde Powell dönemi sona eriyor

Takvimler 15 Mayıs tarihini gösterdiğinde Jerome Powell, Fed başkanı olarak son gününü geçirecek. Trump, Powell’ı ilk döneminde aday göstermiş olsa da üçüncü bir dönem için kapıları kapattı. Trump, faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmediği gerekçesiyle Powell ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerini açıkça eleştirdi.

Trump, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha altına inmesi gerektiğini savunurken, Powell ekonomik verilerin tek belirleyici olduğu görüşünden taviz vermedi. Powell ayrıca, Trump tarafından uygulanan gümrük vergilerini ve Hürmüz geçidindeki gerilimleri enflasyonist şoklar olarak nitelendirdi. Bu faktörler, faiz indirimlerini şu aşamada imkansız hale getirdi.

Kevin Warsh ve şahin beklentiler piyasayı zorluyor

Powell'ın halefi olarak gösterilen Kevin Warsh, Senato onayına oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Warsh, 2006 ile 2011 yılları arasında Fed ve FOMC içerisinde görev yaparak finansal kriz döneminde aktif rol üstlenmişti. Ancak bu deneyim, Wall Street tarafında faiz artışı endişelerini de beraberinde getiriyor.

Warsh’ın geçmiş oy kayıtları, işsizlik hızla yükselirken bile enflasyonu baskılamak için yüksek faiz oranlarını savunduğunu gösteriyor. Bu şahin tutum, Fed yönetimi değişikliği sonrası yakın vadede bir faiz indirimi ihtimalini zayıflatıyor. Yatırımcılar, yeni dönemde maliyetlerin daha da artabileceğinden endişe ediyor.

Bilanço küçültme hamlesi faizleri yukarı çekebilir

Warsh, Fed bilançosunun 2008'den bu yana 9 trilyon dolara yaklaşmasını eleştiren isimlerin başında geliyor. Yeni başkan adayı, merkez bankasının piyasalarda pasif bir rol almasını ve bilançosunun küçültülmesini istiyor. Trilyonlarca dolarlık tahvil satışı anlamına gelen bu hamle, tahvil fiyatlarını aşağı çekerken getirileri yükseltecektir.

Borsalar, 2026 ve 2027 yıllarında faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle tarihi zirvelerine tırmanmıştı. Mevcut enflasyonist ortam ve Warsh’ın şahin duruşu, faiz indirimi yerine bir artırım ihtimalini masaya yatırıyor. Fed yönetimi içerisindeki bu tarihi dönüşüm, borsa İstanbul ve küresel endekslerin uzun vadeli görünümünü belirleyen en kritik veri seti olmaya devam edecek.