Fed'de faiz artışı bitmedi: 11 kurumdan yeni tahmin

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasının ardından uluslararası kurumlar yeni faiz patikasına ilişkin beklentilerini açıkladı.

Matriks Haber'in 11 yabancı banka ve kurumun raporlarından derlediği tahminlere göre, son kararın ardından beklenen ilave sıkılaşmanın medyanı 50 baz puan oldu.

Net faiz patikası açıklayan 7 kurumdan 6'sı en az bir artış daha beklerken, bunlardan 4'ü toplam 50 baz puan, 2'si ise 25 baz puanlık ilave sıkılaşma öngörüyor. ING ise son artışın tek seferlik kalabileceğini düşünüyor.

Faiz yüzde 4,50'ye kadar çıkabilir

Kurumların tahminlerinde 2026'nın son çeyreği ilk ek faiz artışı için öne çıkıyor. İkinci hamlenin ise 2027'nin ilk aylarına sarkabileceği değerlendiriliyor.

Morgan Stanley, Macquarie, TD Securities ve Capital Economics sıkılaşmanın 2027'nin ilk çeyreğine kadar uzayabileceğine işaret ederken, BBVA ve Goldman Sachs ilave artışın 2026 içinde gerçekleşmesini bekliyor.

Mevcut yüzde 3,75-4,00 faiz aralığından 25 baz puanlık artış yüzde 4,00-4,25'e, medyan beklenti olan toplam 50 baz puanlık sıkılaşma ise yüzde 4,25-4,50'ye karşılık geliyor.

Fed yetkilileri de yeni artışa işaret etti

Fed'in nokta grafiği de sıkılaşmanın devam edebileceği beklentisini destekledi. 18 yetkiliden 16'sı 2026'da en az bir faiz artışı daha öngördü. Yıl sonu federal fon oranı tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltilirken, 2027 tahmini de yüzde 4,1 olarak açıklandı. Böylece Fed'in projeksiyonları yeni artış ihtimaliyle birlikte faizlerin yüksek seviyelerde daha uzun süre kalabileceğine de işaret etti.

Kurumlar patikanın uzunluğunda ayrışıyor

KPMG, son kararın yeni bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olabileceğini değerlendirirken UBS, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması ihtimaline dikkat çekti.

BlackRock ise piyasaların Fed'in şahin mesajlarını gereğinden sert fiyatlamış olabileceğini savundu. Kuruma göre güçlü büyümenin devam ettiği bir ortamda faiz artışı, riskli varlıklar açısından tek başına olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilmemeli.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ise ek artışların ABD ile Japonya arasındaki faiz farkını belirgin biçimde kapatmaya yetmeyebileceğini ve yen üzerindeki baskının sürebileceğini öngördü.