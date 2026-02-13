Fed’de faiz ayrışması: Miran indirim istiyor, Logan temkinli

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Stephen Miran, Perşembe günü Dallas Fed’de gerçekleştirdiği konuşmada, para politikasının düşünüldüğünden daha sıkı seyretmesinin ekonomi açısından başlıca risk unsuru olduğunu belirtti. Miran, faiz indirim sürecinin devam etmesi gerektiğini savundu.

Para politikasında "aşırı sıkılık" uyarısı

Fiyat artış hızının sınırlı kaldığını vurgulayan Miran, düşük seyreden kalemlerin genel enflasyon baskılarını dengelediğini ve mevcut tabloda enflasyonun ciddi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti. Arzın talebe göre daha hızlı arttığı bir dönemde daha gevşek bir para politikasının istihdam piyasasını desteklemesinin rasyonel olacağını dile getirdi.

İndirim çağrısında bulunmuştu

Daha önce Beyaz Saray’da ekonomi danışmanı olarak görev yapan ve ardından Fed yönetimine atanan Miran, son dönemde daha güçlü faiz indirimlerinden yana tavır alan isimler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz yılki toplantılarda daha kapsamlı indirim çağrısında bulunan Miran, Ocak ayında faizlerin mevcut bantta sabit bırakılması kararına da karşı oy vermişti.

Fed'de fikir ayrılığı...

Toplantının ev sahibi olan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise ek faiz indirimleri konusunda daha ihtiyatlı bir duruş sergiliyor. Logan, mevcut para politikasının ekonomide yeterli soğumayı sağlamadığını ve iş gücü piyasasından ziyade kalıcı enflasyon risklerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.