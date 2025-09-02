Fed'de güvercin sinyaller: UBS, art arda faiz indirimi bekliyor!

UBS, Fed’in Eylül ayından başlayarak dört toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor. Kurum, bu öngörüsünü enflasyondaki yatay seyir ve işgücü piyasasında görülen zayıflama işaretlerine dayandırdı.

Enflasyon baskıları sınırlı

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri, Temmuz ayında çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2,9, manşet enflasyonun ise yüzde 2,6 seviyesinde kaldığını gösterdi.

Enerji fiyatlarındaki gevşeme ve barınma maliyetlerindeki yavaşlamanın, hizmet enflasyonunu dengelediği belirtiliyor.

İşgücü piyasasında riskler

UBS, faiz indirimi beklentisinin ana nedeni olarak işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekiyor. İşsizlik oranı düşük seyretse de son veriler işgücü talebinde zayıflamaya işaret ediyor.

Fed yetkilileri, işsizlik oranının yıl sonuna kadar doğal oranın üzerine çıkabileceğini ve 2027’ye kadar yüksek kalabileceğini öngörüyor.

Fed’de güvercin ton hakim

Fed’in son toplantılarındaki ton değişimi de UBS’in beklentisini destekliyor. Temmuz toplantısında, 30 yıldan uzun süredir ilk kez olmak üzere, faiz indirimleri lehine iki karşı oy kullanıldı.

Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell ve Başkan Yardımcısı Christopher Waller da dahil olmak üzere kilit isimler, güvercin görüşlerini açıkladı. Waller, Eylül ayında bir indirim olasılığını açıkça desteklemişti.

UBS’in tahmini

Enflasyonun hedefe yakın seyretmesi ve istihdam risklerinin artması nedeniyle UBS, Fed’in önümüzdeki dört toplantıda her biri 25 baz puan olmak üzere toplam 100 baz puan faiz indirimi yapacağını öngörüyor.