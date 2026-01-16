Fed’de temkinli duruş: Enflasyon öncelik, faiz indirimi beklemede

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, işgücü piyasasında gözlenen istikrar ve süregelen enflasyon baskılarını gerekçe göstererek, yaklaşan politika toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Hedef enflasyonu indirmek

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, işgücü piyasasının dengelenmeye başladığını belirterek, merkez bankasının önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olması gerektiğini söyledi. Goolsbee, CNBC’ye verdiği röportajda, “Karşı karşıya olduğumuz en önemli şey, enflasyonu yüzde 2’ye geri çekmek” dedi. Chicago Fed verilerinin işgücü piyasasında belirgin bir istikrara işaret ettiğini vurgulayan Goolsbee, “Chicago Fed’den gelen göstergeler, işgücü piyasasında istikrar olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor. Büyüme oldukça sağlam” ifadelerini kullandı.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun daha fazla yavaşlaması için faizlerin ekonomi üzerinde bir süre daha baskı oluşturacak seviyelerde tutulması gerektiğini dile getirdi. Dün katıldığı bir etkinlikte konuşan Schmid, “Enflasyon baskıları hala belirgin olduğundan, para politikasının ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olmasını tercih ederim. İşgücü piyasası soğumuş olsa da, enflasyon görünümünün kötüleşmesini önlemek için bir miktar soğuma muhtemelen gerekli” dedi.

"Çok fazla belirsizlik var"

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ekonomik büyüme beklentilerinin güçlü seyrettiğini, işgücü piyasasının denge kazandığını ve enflasyonun yıl içinde iyileşme göstermesinin öngörüldüğünü söyledi. Daly, “Hala çok fazla belirsizlik var ve hedeflerimizin her iki tarafında da riskler var” derken, “Neyse ki, politika ekonominin nasıl gelişeceğine yanıt verebilecek iyi bir konumda” değerlendirmesinde bulundu.

"Aceleyle bir yere koşmamıza gerek yok"

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada bu ay faiz oranlarının sabit tutulmasından memnuniyet duyacağını ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Atlanta’da düzenlenen bir etkinlikte, “Aceleyle bir yere koşmamıza gerek yok. Enflasyon hala çok yüksek ve bu yüksek fiyatlar pek çok Amerikalıyı zor durumda bırakıyor, bu nedenle kısıtlayıcı bir tutum sergilemeye devam etmeliyiz” dedi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de tüketicilerin ekonomik olarak “zor durumda” olduğuna dikkat çekerek, fiyat artışlarına karşı direncin arttığını ve perakendecilerin yükselen maliyetleri tüketicilere yansıtma konusunda artık eskisi kadar rahat olmadıklarını söyledi.