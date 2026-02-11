Fed’de temkinli duruş: Üyelerden 'faizleri sabit tutalım' mesajı

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) bu yıl oy kullanma hakkına sahip iki yeni yetkili, enflasyona yönelik belirsizliklerin sürmesi nedeniyle politika faizinin şimdilik mevcut seviyede korunmasından yana olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise faizlerin bir an önce düşürülmesini talep ediyor.

'Bekle-gör' yaklaşımını savunuyor

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yaptığı değerlendirmede para politikasının, açıklanan veriler ışığında bekle-gör yaklaşımını sürdürmek için uygun bir konumda bulunduğunu ifade etti. Hammack, kendi projeksiyonlarının faiz oranlarının bir süre daha değişmeden kalabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

"Yüzde 3 civarında kalmalı"

Enflasyonun yüksek seyrettiğini ve iki yılı aşkın süredir büyük ölçüde yatay bir görünüm çizdiğini belirten Hammack, bu yıl da enflasyonun yaklaşık yüzde 3 civarında kalma ihtimaline dikkat çekti. Fiyat baskılarının kalıcı biçimde gerilediğine dair açık kanıtlar görmek istediğini vurgulayan Hammack, Fed’in geçen sonbaharda gerçekleştirdiği üç faiz indiriminin ve ekonomik büyümenin etkilerinin sağlıklı biçimde analiz edilebilmesi için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Mevcut politika faizinin nötr seviyeye yakın olduğuna işaret eden Hammack, bu durumun ekonomiyi belirgin şekilde sıkılaştırmadığını kaydetti. Faizlerin yukarı ya da aşağı yönlü bir patika izlemesine ilişkin riskleri ise dengeli bulduğunu aktardı.

Faiz indirimleri enflasyon riskini artırdı mı?

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun yüksek kalma ihtimaline vurgu yaptı. Logan, geçen yıl iş gücü piyasasında görülen zayıflamaya karşılık yapılan üç faiz indiriminin enflasyon riskini artırdığını söyledi.

Önümüzdeki dönemde enflasyonun hedefe doğru ilerleyip ilerlemediğinin ve iş gücü piyasasındaki istikrarın yakından takip edileceğini belirten Logan, bu şartların sağlanması durumunda mevcut para politikası duruşunun yeterli olabileceğini ve ilave faiz indirimine ihtiyaç duyulmayabileceğini ifade etti. Buna karşılık, enflasyon düşüş gösterirken istihdam piyasasında daha belirgin bir zayıflama yaşanması halinde faiz indiriminin yeniden gündeme alınabileceğini sözlerine ekledi.