Fed’den bankalar için yeni sermaye düzenlemesi sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, bankalara yönelik sermaye gerekliliklerinde bazı düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı.

Bowman, Cato Enstitüsü tarafından düzenlenen Politika Forumu’nda yaptığı konuşmada bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye gerekliliklerinde yeni adım

Sermaye gerekliliklerinin sağlam bir düzenleyici sistemin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bowman, ABD’de Basel III düzenlemelerinin son aşamasının hayata geçirilmesi için önümüzdeki haftalarda yeni kuralların önerileceğini söyledi.

Bowman, "Sermaye çerçevesindeki bu değişiklikler, örtüşen gereklilikleri ortadan kaldırıyor, kalibrasyonları gerçek riske uygun hale getiriyor ve ihtiyatlı çerçevemizde uzun süredir bulunan boşlukları kapsamlı şekilde ele alıyor" ifadelerini kullandı.

Büyük bankalar için dört başlıkta değişiklik

Fed’in büyük bankalara yönelik sermaye düzenlemelerinde dört temel başlıkta değişiklik önerisi hazırladığını aktaran Bowman, bu alanların stres testleri, ek kaldıraç oranı, risk bazlı sermaye gereklilikleri kapsamında Basel III çerçevesi ve Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalara (G-SIB) yönelik ek yükümlülükler olduğunu ifade etti.

Aşırı sermaye gerekliliği kredi akışını etkileyebilir

Bowman ayrıca, sermaye seviyelerinin belirli bir hedef olmaksızın sürekli artırılmasının reel ekonomi açısından maliyet yaratabileceğine dikkat çekti. Aşırı yüksek sermaye gerekliliklerinin bankaların kredi verme kapasitesini sınırlayabileceğini ve bunun ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini belirtti.

Fed kurumlarla ortak çalışıyor

Fed’in sermaye düzenlemelerini güncellemek için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bowman, yeni kural önerilerinin hazırlanması sürecinde Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile koordineli şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.