Fed’den çifte risk uyarısı: Petrol şoku ve enflasyon sıkı politikayı gündeme getirebilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında yeniden sıkılaşma gündeme gelebileceğini belirtti.

Hammack, fiyat baskılarının zamanla yumuşamasını beklediğini ancak enflasyonun 2026’nın ikinci yarısına kadar Fed’in yüzde 2’lik hedefi doğrultusunda düşmemesi halinde daha kısıtlayıcı adımların değerlendirilebileceğini ifade etti.

Fed şu anda politika faizini yüzde 3,5 - yüzde 3,75 aralığında tutuyor. Merkez bankası, Ocak ayında faizlerde değişikliğe gitmeyerek bekleme kararı almıştı.

ABD’de iş gücü piyasası zayıflama sinyali veriyor

Öte yandan ABD ekonomisinden gelen son veriler Fed’in karar sürecini zorlaştırıyor. Şubat ayında açıklanan veriler, ABD’de ekonominin 92 bin kişilik istihdam kaybı yaşadığını ortaya koydu. İşsizlik oranı ise yüzde 4,4’e yükseldi.

Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti

Fed’in politika kararını etkileyebilecek bir diğer faktör ise enerji fiyatlarındaki artış. Orta Doğu’daki çatışmaların ardından petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

WTI ham petrol vadeli işlemleri, ABD ile İsrail’in ortak operasyonlarının başlamasından bu yana yüzde 21’in üzerinde artış gösterdi. Artan benzin fiyatlarının ise enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekme riski taşıdığı belirtiliyor.

Hammack petrol fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak, “Büyüklüğün ne olduğuna ve kalıcılığın ne olacağına bakmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Fed karar öncesi verileri izleyecek

Hammack, Fed’in petrol şokunun büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Merkez bankasının bir sonraki politika adımı ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında netleşecek.

Özel kredi piyasalarına dikkat çekti

Hammack ayrıca finansal sistemde özel kredi piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Şu an için büyük bir sistemik risk görmediğini belirten Hammack, bankacılık düzenlemelerinin finansal sistemi daha güvenli hale getirdiğini vurguladı. Hammack, “Sistemin yürürlüğe konulan düzenlemeler sayesinde daha güvenli hale geldiğine inanıyorum” dedi.

Piyasalar faiz değişimi beklemiyor

Piyasalarda ise Fed’in Mart toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceği beklentisi güçlü. Yatırımcılar, Fed’in bu ay faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 97 olarak fiyatlıyor. Analistler, Fed’in enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riski ile zayıflayan iş gücü piyasası arasında hassas bir denge kurmaya çalıştığını belirtiyor.