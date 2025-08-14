Fed'den faiz indirimi açıklaması: 50 baz puanlık indirim gerekli değil

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, eylül ayındaki toplantıda 50 baz puanlık (yüzde 0,5) bir faiz indirimi ihtiyacını reddederek, işgücü piyasasının gücüne dair acil bir endişe duymadığını belirtti.

Daly, mevcut politikanın ekonominin gidişatına göre kısıtlayıcı olabileceğini ve kademeli bir ayarlamaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Wall Street Journal'a verdiği demeçte Daly, 50 baz puanlık bir indirimin, işgücü piyasasının gücü hakkında hissetmediği bir aciliyet sinyali vereceğinden endişelendiğini söyledi. Ayrıca, para politikasının ekonominin yöneldiği yer için muhtemelen çok kısıtlayıcı olduğunu ve bu durumun bir yeniden kalibrasyon gerektirdiğini belirterek, önümüzdeki bir yıl içinde daha nötr bir duruşa kademeli geçişi desteklediğini dile getirdi.