Fed’den faiz mesajı: Birkaç indirim mümkün

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden faiz indirimi beklentilerine ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2026 yılı içinde birden fazla faiz indirimi öngördüğünü belirtirken, sürecin temkinli yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu yıl birkaç indirim mümkün”

Goolsbee, verdiği röportajda faizlerin 2026 boyunca birkaç kez düşürülebileceğine dair güven duyduğunu ifade etti. Bu beklentisiyle Fed içindeki daha “iyimser” politika yapıcılar arasında yer aldığını belirtti.

Erken adım uyarısı

Ancak Goolsbee, faiz indirimlerinin çok hızlı ve önden yüklemeli yapılmasının riskli olabileceğini vurguladı. Enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefi doğrultusunda kalıcı bir düşüş trendine girdiğine dair net kanıt görülmeden agresif gevşeme adımlarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Enflasyon ve büyüme dengesi

Goolsbee’ye göre erken ve sert faiz indirimleri, ekonominin yeniden aşırı ısınmasına ve enflasyon baskılarının güçlenmesine yol açabilir. Bu nedenle para politikasında dikkatli bir denge gözetilmeli.

Piyasa için ne anlama geliyor?

Fed yetkilisinin açıklamaları, 2026’da faiz indirimi beklentilerini desteklese de, sürecin kademeli ve veri odaklı ilerleyeceğine işaret ediyor.