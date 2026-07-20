Fed'den faiz sürprizi gelir mi? Piyasaların beklemediği senaryo

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı ve bazı Fed yetkililerin daha sıkı para politikasına açık kapı bırakması, piyasalarda yeniden faiz artırımı ihtimalinin konuşulmasına neden oldu.

Her ne kadar piyasalarda 28-29 Temmuz'daki toplantıda faizin sabit tutulacağı beklentisi ağır bassa da, Fed içinden gelen şahin mesajlar dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki artış, yapay zeka yatırımlarının maliyetleri yükseltmesi ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler, Fed üyelerinin değerlendirmelerinde belirleyici olmaya başladı.

Warsh'tan şahin mesajlar

Fed Başkanı Warsh, haziran ayında beklentilerden iyi gelen enflasyon verilerine rağmen fiyat istikrarı hedefine henüz ulaşılamadığını belirtirken, faiz artırımına ilişkin doğrudan bir mesaj vermese de, enflasyon konusunda taviz verilmeyeceğini belirterek şahin duruşunu korudu.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonda beklenen yavaşlama görülmezse faiz artırımının gündeme gelebileceğini söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise kararların gelecek ekonomik verilere göre şekilleneceğini ifade etti.

İş dünyası ilk kez sert adımla bekliyor

Öte yandan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın daha yüksek faiz yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Hammack, görev süresi boyunca ilk kez iş dünyasından enflasyonun kontrol altına alınması için Fed'in daha sert adımlar atması gerektiği yönünde güçlü talepler aldığını söyledi.

Temmuz toplantısında oy kullanacak bu üç ismin şahin söylemleri, karar metninde farklı görüşlerin ortaya çıkabileceği beklentisini güçlendirdi. Buna rağmen ekonomistlerin büyük çoğunluğu, temmuz toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklemiyor. Ancak Fed üyelerinden gelen son mesajlar, yılın kalan toplantılarında daha sıkı para politikası ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını gösteriyor.