Fed’den faiz uyarısı! Tarifeler enflasyonu artırabilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, son dönemde gündeme gelen gümrük tarifeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitme ihtimalinin azaldığını ifade etti. Ekonomide olası bir yavaşlama yaşansa bile, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri nedeniyle faiz indiriminin zorlaşabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük vergilerini "beklenenden daha yüksek ve kapsamlı" olarak tanımlayan Kashkari, bu vergilerin yatırımlarda düşüşe ve ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açabileceğini, aynı zamanda kısa vadede enflasyonu artırabileceğini söyledi.

"Faiz indirimi daha zor hale geliyor"

Kashkari, "Federal fon oranını bu yönde değiştirme eşiği, tarifeler nedeniyle yükseldi. Yakın vadeli enflasyonun artma riski ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutmanın önemi göz önüne alındığında, ekonomideki zayıflama ve işsizlikteki olası artış karşısında bile faiz indirimi daha zor hale geliyor" dedi.

Fed’in, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve geçmişte yaşanan yüksek enflasyon deneyimleri nedeniyle tarife kaynaklı fiyat şoklarını görmezden gelmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Kashkari, "Önceliğimiz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini çıpalı tutmak olmalı" ifadelerini kullandı.

"Faiz oranı kısa vadede düşebilir"

Tarifelerin, ithal ürünlerin fiyatlarını artırarak şirketlerin yatırım kararlarını etkileyebileceğini söyleyen Kashkari, bu nedenle para politikasının ekonomiyi ne desteklediği ne de baskıladığı 'nötr faiz oranının' kısa vadede düşebileceğini belirtti. Bu durumun, Fed faizleri sabit tutsaydı bile para politikasının dolaylı yoldan sıkılaşacağı anlamına gelebileceğini söyledi.

Kashkari, "Eğer ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik hızla çözülürse veya ekonomik durgunluk beklenenden daha sert gerçekleşirse, para politikası duruşumu yeniden gözden geçirebilirim" şeklinde konuştu.