Fed'den İstanbul'da yeni faiz artışı sinyali

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşünü hızlandırmak için ilave faiz artışları öngördüğünü belirten Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde sıkılaşmanın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Faiz artışları ne zaman gelecek?

Waller, yeni faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu vurgulayarak kararların birbirini izleyen toplantılarda alınmasının gerekmediğini ifade etti. Fed'in eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmasının ardından yatırımcılar, ekim toplantısında yeni bir artış yapılacağına ilişkin beklentilerini azalttı. Vadeli işlem piyasalarında bir sonraki faiz artışı için aralık ayı öne çıkıyor.

Enflasyonda yeni risk uyarısı

Waller, ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında güçlendiğine işaret ederek sıkı para politikasının ekonomide sert bir yavaşlamaya yol açmasından büyük endişe duymadığını belirtti. Buna karşılık enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesine dikkat çekti.

Son dönemde fiyat artışlarının yeniden hızlanmasının tüketici, yatırımcı ve işletmelerin enflasyon beklentilerini yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Fed üyeleri kaç faiz artışı bekliyor?

Fed'in eylül ayında yayımladığı ekonomik tahminler, yetkililerin medyan beklentisinin 2026 bitmeden bir faiz artışı daha yapılması yönünde olduğunu gösterdi. Waller, 2027'ye ilişkin tahminlerin ise yıl içinde hem faiz artışlarını hem de daha sonraki indirimleri içerebileceği için dikkatli yorumlanması gerektiğini söyledi.

Sekiz Fed yetkilisinin, politika faizinin 2027 sonunda mevcut seviyenin 50 baz puan üzerinde olmasını beklediğini aktardı.