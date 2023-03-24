Fed’den Mayıs’ta faiz artışı bekleniyor mu?

BloombergHT'de yer alan habere göre Traderların Fed’den faiz artış beklentileri azalırken Haziran ayından itibaren faiz indirimi beklentileri de güçleniyor.

Swap piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın Mayıs’ta faizi değiştirmeyeceği beklentisi fiyatlanıyor. Haziran ayında da25 baz puanlık faiz indirim yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi beklentisi var.

Fed bu haftaki toplantısında bankacılık krizine rağmen politika faizini 9. ay da artırmış ve 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. Banka artışların devam edeceği sinyalini vermişti.

Fed, 2023 sonuna ilişkin Aralık ayında belirlenen yüzde 5,1'lik faiz beklentisi ise değiştirmemişti.