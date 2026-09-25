Fed’den piyasaları tedirgin eden enflasyon uyarısı: Riskler yukarı yönlü

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Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, ABD’de enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam ettiğini belirterek fiyat baskılarının uzun süre yüksek kalmasının enflasyonla mücadeleyi daha zorlu hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Cleveland Fed tarafından düzenlenen bir konferansın açılışında konuşan Hammack, ABD ekonomisindeki mevcut koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik faaliyetin güçlü seyrini koruduğunu belirten Hammack, iş gücü piyasasının da maksimum istihdam olarak değerlendirdiği seviyelere yakın olduğunu ifade etti.

Enflasyonda yukarı yönlü risk uyarısı

Ekonomideki olumlu görünüme karşın enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Hammack, fiyat artışlarının görünümüne ilişkin belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Hammack, enflasyona yönelik risklerin halen yukarı yönlü olduğunun altını çizerek, “Enflasyon görünümü son derece belirsiz olmaya devam ediyor ve riskler yukarı yönlü” değerlendirmesinde bulundu.

Mücadele daha maliyetli hale gelebilir

Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesinin yaratabileceği risklere de değinen Hammack, fiyat baskılarının uzun süre devam etmesi halinde enflasyonu hedef seviyeye geri getirmenin daha güç olabileceğini vurguladı.

Hammack, “Yüksek enflasyon ne kadar uzun süre devam ederse, onu aşağı çekmek o kadar zor ve maliyetli hale gelebilir” ifadelerini kullandı.