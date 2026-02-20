Fed’den temkinli mesaj: Faiz indirim alanı daralıyor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası’nın politika faizinin “nötr” düzeye büyük ölçüde yaklaştığını düşündüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte faiz indirimleri için alanın daralmış olabileceğine dikkat çekti.

"Nötr seviyeye oldukça yakınız"

Kashkari, mevcut para politikasının geldiği noktaya işaret ederek, “Son birkaç yılda faizleri önemli ölçüde düşürdük. Tahminim, para politikasında nötr seviyeye oldukça yakınız. Ancak nihayetinde enflasyonun nereye gittiğini görmemiz gerekiyor. Yüzde 2’ye tamamen geri dönüyor mu? İşsizlik oranı ne olacak? Artmaya devam mı edecek, yatay mı seyredecek yoksa yeniden düşecek mi?” ifadelerini kullandı.

İstihdam piyasasına dair değerlendirmesinde ise geçen yıl ve iki yıl öncesine kıyasla daha ılımlı bir görünüm bulunduğunu aktaran Kashkari, buna karşın ülke genelinde iş gücü piyasasının hâlâ “oldukça iyi” durumda olduğunu vurguladı.

Son dönemde daha sıkı para politikası mesajları veren isimler arasına katılan Kashkari’nin açıklamaları, Fed cephesinde temkinli duruşun sürdüğüne işaret etti.