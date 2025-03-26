Fed’den temkinli mesaj! Faiz indirimi gecikebilir

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının önümüzdeki 12-18 ay içinde "biraz daha düşük" seviyelere inmesini beklediğini ancak ekonomik belirsizlikler nedeniyle bir sonraki indirimin tahmin edilenden daha geç gerçekleşebileceğini belirtti.

"‘Bekle ve gör’ doğru yaklaşımdır"

Financial Times'a konuşan Goolsbee, piyasaların daha yüksek enflasyonu dikkate almaya başlaması halinde bunun politika yapıcılar için "büyük bir kırmızı bayrak endişe alanı" olacağını vurguladı. Goolsbee, "Benim görüşüme göre havada toz varken, belirsizlikle karşılaştığınızda ‘bekle ve gör’ doğru yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Fed yetkilileri, mart ayı başında politika faizini yüzde 4,25 - yüzde 4,50 aralığında sabit bırakmış ve yılın ilerleyen dönemlerinde bir noktada indirime gitmeyi planladıklarını açıklamıştı.

ABD tahvil piyasasında yatırımcıların daha yüksek enflasyona yönelik hazırlık yaptıklarına dair sinyallerin, faiz düşürme planlarını sekteye uğratabileceğine dikkat çeken Goolsbee, "Piyasa temelli uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bu anketlerin son iki ayda yaptığı gibi davranmaya başladığını görmeye başlarsanız, bunu büyük bir kırmızı bayrak endişe alanı olarak görürüm" dedi.