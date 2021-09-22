Fed'den 'yakın zamanda' mesajı

Amerikan Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu, aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi.

Karar metninde ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı kaydedildi. Ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.



Karar metninde "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri kullanıldı.