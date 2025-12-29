Fed'e gelecek yeni başkan krizin ortasında kalacak: Görüş ayrılıkları arttı

ABD Merkez Bankası’nda enflasyonla mücadele ile istihdam hedefleri arasındaki gerilim yeniden gündeme gelirken, kurum içindeki görüş ayrılıklarının 2026’ya kadar devam edebileceği değerlendiriliyor. Ekonomistler, tablonun Fed’in başına geçecek yeni isim için ciddi bir sınav anlamına geleceğine ifade etti.

"Yeni başkanın uzlaşma sağlaması zor"

Deutsche Bank baş ABD ekonomisti Matthew Luzzetti, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu yıl, kurul içindeki bölünmelere rağmen üç faiz indirimi konusunda ortak bir zemin oluşturmayı başardığını belirtti. Ancak Luzzetti, enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi ve iş gücü piyasasında zayıflamanın sürmesi durumunda, yeni bir Fed başkanının benzer bir uzlaşıyı sağlamasının çok daha güç olacağını belirtti.

Luzzetti, "En olası senaryo faiz indirimlerinin devam etmesi olsa da, ilerleyen dönemde faiz artışı talep eden bir kurul yapısının ortaya çıkma riski de bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak karar almak zorlaştı"

Huntington Bank baş ekonomisti Ian Wyatt da Fed içinde ortak karar almanın giderek zorlaştığını vurgulayarak, özellikle yeni başkanın kurulun genel eğiliminden farklı bir bakış açısına sahip olması halinde liderlik sınavıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Fed’in bağımsızlığı yeniden tartışma konusu

Fed’in faiz indirimi konusunda ihtiyatlı davranması ABD Başkanı Trump’ın tepkisini çekerken, Powell’ın görevden alınabileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda dalgalanmaya neden oldu ve merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin kaygıları artırdı. Trump, daha sonra bu adımından geri adım atsa da, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u iddia edilen ipotek dolandırıcılığı gerekçesiyle görevden aldı. Söz konusu kararın yargı sürecinin önümüzdeki yıl Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşınması bekleniyor.

Bu süreçte Fed yöneticisi Adriana Kugler’in yaz aylarında görevinden ayrılmasının ardından, Trump, Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı geçici Fed üyeliğine atadı. Miran’ın Beyaz Saray’daki görevini tamamen bırakmaması ise Fed’in siyasi etkilerden bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.