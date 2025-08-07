Fed’e yeni üye arayışı sürüyor: Trump, aday sayısını üçe indirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu’nda Adriana Kugler’in istifasıyla boşalan koltuk için yürütülen aday belirleme sürecinde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, mülakat sürecinin devam ettiğini ve aday listesinin üç isme kadar daraldığını ifade etti.

Trump, değerlendirmeye alınan isimler arasında özellikle iki kişiyi öne çıkardı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett ile eski Fed yöneticilerinden Kevin Warsh, Başkan’ın açıklamalarına göre güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Trump, “İki Kevin gerçekten çok iyi. Her ikisi de deneyimli, güçlü ekonomistler” şeklinde konuşarak tercihini bu isimlerden biri yönünde yapabileceğine işaret etti.

Adriana Kugler’in görevinden ayrılmasının ardından boşalan koltuk için yapılacak atama, Fed’in para politikası kararlarında dengeyi etkileyebilecek öneme sahip olacak.

Özellikle enflasyonla mücadele, faiz oranları ve istihdam politikaları gibi alanlarda Trump’ın seçeceği isim, ilerleyen süreçte dikkatle izlenecek.

Beyaz Saray kaynakları, Başkan Trump’ın kısa süre içinde nihai kararını açıklamasının beklendiğini belirtti.