Fed'in adımlarını takip eden Hong Kong da faizini 25 baz puan indirdi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti. Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 5'e çektiğini bildirildi.
Hong Kong, Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan indirdi. Hong Kong Para Otoritesi, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi kararını takip ederken Hong Kong'un 2 büyük ticari bankası HSBC ve Bank of China da kredi faizlerinde indirime gitti.
ABD Merkez Bankası, dün, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmişti.
Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.