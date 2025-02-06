Fed'in banka stres testi senaryoları açıklandı

ABD Merkez Bankası Fed, 2025 banka stres testi senaryolarını yayımladı. Banka, yıllık stres testlerinin bir parçası olarak büyük bankaları ticari ve konut emlak piyasalarında artan strese karşı test edeceğini duyurdu.

Fed ayrıca, yıllık sınavların banka dışı sektördeki şokların yanı sıra; çok sayıda büyük hedge fonun varsayımsal şoklarının büyük banka finansmanı üzerindeki etkisini inceleyecek ek bir keşif bileşeni içereceğini de sözlerine ekledi.

Küresel durgunluğa karşı da test edilecek

Fed tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 22 bankanın, kurumsal borç piyasalarına ek olarak hem ticari hem de konut emlak piyasalarında stresin arttığı küresel bir durgunluğa karşı test edileceğini söyledi.

Test edilecek bankalardan sadece büyük ticari operasyonları olan sekizi küresel piyasa şoku bileşeniyle karşı karşıya kalacak.

2025 stres testi senaryosunda, ABD işsizlik oranı yaklaşık 5,9 puan artarak yüzde 10'a yükselecek. Bu artış, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvil farklarının genişlemesi, konut fiyatlarında yüzde 33'lük bir düşüş ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüşle birlikte gelecek.

Fed'e dava açılmıştı

Aralık ayında bankacılık ve iş dünyası grupları Fed'e yıllık stres testleri konusunda dava açarak daha fazla şeffaflık ve kuralların nasıl kabul edildiğine dair girdi istediklerini ifade etmişlerdi.

Davacılar, test kriterlerinin gizli bir şekilde tasarlandığını ve "banka sermayesi üzerinde kararsız ve açıklanamayan gereklilikler ve kısıtlamalar" ürettiğini savunuyor.