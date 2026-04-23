FED yetkilisinden geri adım

Trump, Fed'in faiz oranları konusunda nasıl ilerlemesi gerektiğini tartışırken sözünü sakınmadı. Trump, ikinci döneminin büyük bir bölümünde Fed'in gösterge faiz oranını mevcut seviyenin çok altına indirmesini istediğini kamuoyuna açıkça belirtti. Geçen yıl Trump, Stephen Miran ismini Fed Yönetim Kurulu'na atadı. Miran, daha önce Trump yönetiminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanı olarak görev yapmıştı.

Miran, Fed'e katıldığından beri bu yıl faiz oranlarını birden fazla kez düşürmek istediğini net bir şekilde ifade etti. Ancak son küresel gelişmelerin ardından Stephen Miran, faiz oranı beklentisini değiştirmeyi derinlemesine değerlendiriyor. Yaşanan bu son olaylarla birlikte Fed cephesinde faiz indirimleri artık masadan kalkıyor mu?

Stephen Miran faiz beklentisini güncelliyor

Fed Yönetim Kurulu üyesi olmak güçlü bir konumu temsil ediyor çünkü her üye Federal Açık Piyasa Komitesi'nin otomatik olarak bir üyesi oluyor. Trump'ın desteği ile konseyde yer aldığı göz önüne alındığında, Miran'ın faiz indirimleri konusunda oldukça güvercin bir tavır takınacağı herkes tarafından biliniyordu. Bu yılın başlarında Stephen Miran, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin makul bir seviyede üzerinde kalmasına rağmen 2026'da altı faiz indirimi çağrısında bulunmuştu.

Ancak geçen ayki komite toplantısında Miran, beklentisini altı indirimden dörde düşürdü. Şimdi ise bu sayıyı yeniden aşağı çekmeyi düşünüyor. Reuters'ın haberine göre Stephen Miran, Washington'da katıldığı bir ekonomi forumunda konuya ilişkin net mesajlar verdi. Söz konusu forumda, "Üç indirimi destekleyebilirim, dört indirim de olabilir, henüz kararımı vermedim" dedi.

Hürmüz Boğazı krizi petrol fiyatlarını etkiliyor

Miran, beklentilerindeki bu olası revizyonu doğrudan İran savaşına bağladı. Şubat ayı sonunda çatışmaların başlamasından bu yana, şiddet olayları nedeniyle tankerlerin geçiş yapmaktan büyük endişe duyması üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki trafik son derece sınırlandı. Normal zamanlarda küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri stratejik öneme sahip bu dar geçitten geçiyor.

Bu durum, petrol fiyatlarının birçok kez varil başına 100 doların üzerine çıkmasına yol açtı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde son dönemde kaydedilen ilerleme belirtileriyle birlikte fiyatlar şu anda 100 doların altında seyrediyor. Ancak bölgedeki diplomatik ve askeri durum değişkenliğini her an koruyor.

Enerji fiyatları çekirdek enflasyona yansıyor

Değişken enerji fiyatları, Fed'in manşet veriden daha fazla odaklandığı çekirdek enflasyon hesaplamasından her zaman çıkarılıyor. Çoğu işletmenin faaliyetlerini sürdürmek için petrole bağımlı olması nedeniyle bu durum diğer temel fiyat kategorilerine de kaçınılmaz olarak yansıyor. Ayrıca ABD ile İran yakın zamanda uzun vadeli bir anlaşmaya varsa bile, tedarik zincirlerinin ve benzin fiyatlarının normale dönmesi muhtemelen en az birkaç ay alacak.

Petrol fiyatlarının yılın başındaki düşük seviyelerine dönmesi çok daha uzun sürebilir veya bu durum hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmeyebilir. Bu yıl için öngörülen üç veya dört faiz indirimiyle Stephen Miran halen oldukça güvercin bir duruş sergiliyor. Enflasyonun 2027 yılında Fed'in hedefine ulaşacağını düşündüğünü ve iş gücü piyasasında gördüğü riskler nedeniyle Fed'in nisan ayındaki toplantısında bir faiz indirimini tam olarak desteklediğini ifade etti.

Fed üyelerinin şahin tutumu beklentileri yönlendiriyor

Ancak komitenin en güvercin üyesi kalıcı enflasyon endişeleriyle faiz yörüngesi beklentisini değiştirmeyi düşünüyorsa, piyasa oyuncularının diğer üyelerin ne hissettiğini de çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurması gerekiyor. Piyasa kesinlikle oldukça şahin bir genel görünüm sunuyor. 30 günlük federal fon oranı vadeli işlemlerini izleyen piyasa araçlarına göre piyasa, Fed'in Haziran 2027'ye kadar faiz oranlarını tekrar düşüreceğini hiçbir şekilde öngörmüyor.

Bu ekonomik olasılıklar sürekli değişiyor, dolayısıyla işsizlik artmaya devam ederse Fed bu yıl yine de bir indirime gidebilir. Faiz indirimleri 2026 yılında tamamen masadan kalkmıyor ancak yatırımcıların kalıcı enflasyon endişelerini kesinlikle göz ardı etmemesi gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, sadece bugünkü fiyatlamaları değil, önümüzdeki aylara ve yıllara yayılan genel piyasa trendini de doğrudan etkileyerek enflasyonist baskıların uzun vadeli kalıcılığına işaret ediyor.