Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE ocakta sabit kaldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ocak ayı verileri açıklandı. Gıda ve enerji harcamalarının dışarıda tutulduğu bu gösterge, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. Açıklanan veriler, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Aralık ayında çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,1 artış göstermiş ve yıllık bazda yine yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti. Ocak ayında yıllık oranın sabit kalması ve aylık artışın sınırlı kalması, ABD ekonomisinde enflasyon baskılarının kontrol altında olduğu sinyali verdi.

Fed, çekirdek PCE'yi enflasyon göstergesi olarak kabul ediyor ve bu veriyi para politikalarını belirlerken kritik bir referans noktası olarak değerlendiriyor. Gıda ve enerji gibi oynak fiyatların dışarıda tutulduğu bu veri, enflasyonun seyrine dair daha net bir tablo sunuyor.

PCE'nin ocak ayında beklentilere paralel seyretmesi, Fed’in mevcut faiz politikasını değiştirmeden devam ettirebileceği yönünde yorumlanıyor. Ancak enflasyonun yönü ve Fed’in gelecek dönemdeki kararları, PCE verilerinin seyrine bağlı olmaya devam edecek.