Fed'in eylül indirimi şüpheli: Gözler enflasyon verisinde

Bu yılın başlarında ABD Merkez Bankası’nın eylül ayına kadar faiz indirimlerine başlayacağından neredeyse emin olan tahvil yatırımcılarının bu konudaki güveni sarsılmış durumda.

Bu durum, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine olan ilginin yüksek olacağının da bir göstergesi. ABD haziran ayı tüketici enflasyonu verileri salı günü açıklanacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Tüketici Fiyat Endeksi’nde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 artış açıklanması yönünde. Üretici enflasyonu verileri de çarşamba gelecek.

Güçlü istihdam rakamları indirim olasılığını kaldırdı

Bu veriler sert dalgalanmalara rağmen son beş yılın en iyi performansını sergileyen ABD Hazine tahvillerinin ilk yarıdaki sağlam performansını sürdürüp sürdüremeyeceğini de belirleyecek. Temmuz ayı başındaki güçlü istihdam rakamları, yatırımcıların Fed’in bu ayki toplantısında faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmasına neden oldu.

Yatırımcılar ne diyor?

Yatırımcılar ayrıca Fed’in eylül toplantısında faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 70 olarak fiyatlıyorlar. CreditSights makroekonomik strateji başkanı Zachary Griffiths, “TÜFE rakamları, Fed’in yönünü ve yılın ikinci yarısındaki risk algısını belirleyebilir” derken; Brandywine Global Investment Management portföy yöneticisi Tracy Chen, “Bu verilerde tarife savaşının etkisini görebiliriz. Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapabileceğini düşünmüyorum. İşgücü piyasasının direnci ve riskli varlık piyasasındaki köpük, faiz indirimi için gerekli zemini oluşturmuyor” yorumunu yaptı.

Chen’e göre, uzun vadeli tahvillerin enflasyon artışına karşı hassasiyeti, kamu harcamalarının görünümü ve dış talepteki değişiklikler göz önüne alındığında, getiri eğrisinin dikleşmesi muhtemel.

Bloomberg Markets Live FX/Faiz stratejisti Alyce Andres de “Bu haftaki enflasyon ve perakende satış verileri öncesinde, Hazine tahvil getirileri 2025 işlem bandının ortasında” bulunuyor. Bu verilere yönelik beklentiler, tahvil faizlerinin şimdilik düşüşlerde alım, yükselişlerde satışla birlikte tanıdık bir aralıkta seyretmeye devam etmesine neden olacak” öngörüsünde bulundu.