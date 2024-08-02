Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı fiyatlanıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın ülkede açıklanan verilerin ekonominin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde haziran ayında olduğu gibi yüzde 4,1 olması öngörülüyordu. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise temmuzda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı.

İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında öngörülenden daha hızlı bir bozulmaya işaret ettiğini belirten analistler, ekonominin resesyona sürüklenebileceğine dair endişeleri artırdığını aktardı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85 seviyesine indi

Analistler, istihdam verilerinin ardından piyasalarda Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının fiyatlandığını kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 60'ın üzerine çıktı. Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85 seviyesine indi.

Dolar endeksi verilerin ardından yüzde 0,97 azalışla 103,19'a gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,089 seviyesine tırmandı. Altının ons fiyatı ise saat TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 0,97 artışla 2.470,06 dolardan işlem gördü.

Apple hisselerinde yüzde 1'in üzerinde artış

Öte yandan şirketlerin finansal sonuçları da takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan ABD'nin teknoloji devlerinden Apple ve Amazon'un geliri nisan-haziran döneminde arttı, Intel'in geliri ise azaldı.

Amazon'un hisseler, şirketin gelirinin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Intel'in hisseleri de şirketin gelirinin bu dönemde azalması ve işten çıkarmaya gideceğini duyurmasının ardından yüzde 27'nin üzerinde düştü.

Apple'ın hisseleri ise gelirinin tahminleri aşması ve iPhone satışlarının hafif düşüş göstermesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.