Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesi büyük olasılık

Reuters'ın 5-10 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 105 ekonomistin ikisi hariç tamamı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 17-18 Haziran'daki toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceğini ve yılbaşından bu yana olduğu gibi yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında tutacağını öngördü.

Ekonomistlerin yaklaşık yüzde 55'i, Fed'in önümüzdeki çeyrekte, büyük olasılıkla Eylül ayında ve vadeli faiz oranı fiyatlamalarına paralel olarak kesintilere devam edeceğini söyledi. Bu görünüm geçen aya göre değişmedi.

UBS'in baş ABD ekonomisti Jonathan Pingle, "İşgücü piyasası iyi göründüğü sürece, FOMC'nin beklemede kalmaya devam etmesini ve enflasyonla mücadele kredibilitesini güçlendirmek için retorik kullanmasını bekliyoruz. Bir maliyet ortaya çıkana kadar neden aksi yönde sinyal verelim ki? Şu anda ‘gri alan’ daha çok ‘kömür’ gibi görünüyor. Komite önemli miktarda belirsizlikle karşı karşıya" dedi.

Enflasyon beklentileri, yüksek ABD ticaret engelleri tahminlerine bağlı olarak yüksek seyretmeye devam ediyor. Yönetim kısa bir süre önce alüminyum ve çelik gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti.

ABD'li yetkililer şu anda Londra'da Çinli üst düzey yetkililerle ticaret görüşmelerinde bulunuyor ve bir ilerleme sağlamaya çalışıyor.

Bu arada, tüketiciler önümüzdeki yıllarda fiyat baskılarının artmasını beklerken, ekonomistler enflasyonun en az 2027 yılına kadar Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Anket katılımcılarının yüzde 42'lik önemli bir azınlığı FOMC'nin 2025'in dördüncü çeyreğinde veya daha sonra faiz indirimlerine devam etmesini beklerken, 20'si bu yıl herhangi bir indirim yapılmayacağını öngörüyor.

BNP Paribas'ın baş ABD ekonomisti James Egelhof, “Yüksek gümrük tarifeleri kalıcı olacak ve 2026'ya kadar devam edecek yüksek enflasyon üretecek. Fed indirime çok az ihtiyaç duyacaktır. Tarihten aldığımız ders, enflasyon ekonomide yerleşik hale gelirse, ortadan kaldırılması çok zor ve çok maliyetli olabilir” diye konuştu.