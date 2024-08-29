FED'in faiz indirim sinyali petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 77,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 74,58 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'daki petrol talep artışı fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Petrol stoklarının düştüğünü gösteren veriler, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine odaklandı. ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırılar sürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,63 ile 80,58 dolar aralığının direnç, 76,68 ile 74,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.