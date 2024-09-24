Fed’in faiz indirimi sonrası kriptoda hareketlilik arttı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi, hisse senedi piyasalarını olduğu kadar kripto varlıkları da etkiledi. Bitcoin dün 64 bin doları aştı. Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Korcan Abalı, Fed'in faiz indiriminin kripto piyasası üzerindeki etkilerini ve sektördeki regülasyona yönelik gelişmeleri değerlendirdi.
Birol BOZKURT
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarında 50 baz puanlık indirime gitmesiyle başlayan gevşeme döngüsü, yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, kripto varlıkları da etkisi altına aldı.
Fed’in bu kararı sonrası ABD hisse senetleri tüm zamanların zirvesine çıkarken, Bitcoin de uzun bir aranın ardından 64 bin dolar seviyesini aştı. DÜNYA Gazetesi’nin Youtube kanalında yayımlanan ‘Kripto Dünyası’ programına konuk olan Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Korcan Abalı, Fed’in faiz kararlarının kripto piyasası üzerindeki etkilerini ve sektördeki regülasyon gelişmelerini değerlendirdi.
Son dönemde, kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri fiyatlamaları arasındaki korelasyon dikkat çekici bir şekilde arttı. Bu iki piyasayı yönlendiren makroekonomik değişkenlerin daha fazla birlikte hareket ettiğini belirten Abalı, “Kripto piyasası artık izole bir varlık sınıfı olarak değil, küresel finansal ekosistemin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hisse senedi piyasalarında olduğu gibi, Fed’in faiz kararları ve diğer makroekonomik gelişmeler kripto varlık fiyatlamaları üzerinde de etkili oluyor” dedi.
"Kripto varlıklar artık finansal sistemin bir parçası"
Fed’in parasal genişleme döngüsüne girmesi ve faiz oranlarında agresif bir indirim yapması, kripto varlık piyasasında da bir hareketlilik yarattı. Korcan Abalı, faiz indiriminin yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdiğini belirterek, "Fed’in bu faiz indirimi kararı, likiditenin artmasına ve riskli varlıklara olan talebin canlanmasına yol açtı.
Bu durum, Bitcoin gibi lider kripto varlıkların fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme yarattı" ifadelerini kullandı. Kripto varlıkların giderek daha fazla yatırımcı tarafından benimsendiğini belirten Korcan Abalı, bu varlıkların artık ana akım finansal sistemin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.
"Kripto paralar, sadece spekülatif araçlar olmaktan çıkarak, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı" diyen Abalı, Garanti BBVA Kripto olarak bu alanda güvenilir bir platform sunduklarını vurguladı. Müşteri güvenliği ve düzenlemelere uyumun kendileri için öncelikli olduğunu dile getiren Abalı, bu doğrultuda hizmetlerini sürekli yenilediklerini belirtti.
Regülasyonların önemi artıyor
Korcan Abalı, kripto varlık piyasalarının büyümesiyle birlikte regülasyonların da daha fazla gündeme geldiğini ifade etti. "Piyasanın büyümesi ve daha fazla yatırımcı çekmesiyle birlikte düzenlemelerin önemi de artıyor. Kripto varlıklar, finansal sistemin bir parçası haline geldikçe, yatırımcı güvenini sağlamak için kapsamlı bir regülasyon çerçevesine ihtiyaç var" diyen Abalı, Garanti BBVA Kripto olarak düzenleyici kurumlarla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.
Abalı ayrıca, Türkiye’de de kripto varlıklar için net bir düzenleyici çerçevenin oluşturulmasının, yatırımcı güveni açısından kritik bir adım olacağını dile getirdi. “Kripto varlıklara olan ilginin artmasıyla birlikte düzenleyici belirsizliklerin giderilmesi, piyasaya daha fazla yatırımcının girmesini sağlayacaktır” dedi.
“Kripto para piyasalarında güven bizim için en önemli unsur”
Garanti BBVA Kripto’nun sektörde güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerini ön planda tuttuğunu belirten Abalı, "Müşterilerimize güvenli ve düzenlemelere uyumlu bir platform sunarak sektörde fark yaratıyoruz. Teknolojik altyapımızı sürekli yenileyerek, kullanıcılarımıza en güvenilir hizmeti sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Bu doğrultuda, kullanıcılarının kripto varlıklarını güvenle alıp satmalarına ve saklamalarına olanak tanıdıklarını vurgulayan Abalı, dijital varlıkların gelecekte finansal sistemin önemli bir parçası haline geleceğine inandığını belirtti.
Kripto piyasalarının hızla geliştiğini ve Garanti BBVA Kripto olarak sektördeki yenilikleri yakından takip ettiklerini ifade eden Abalı, "Yatırımcılarımız için sürekli yeni hizmetler sunmayı ve onların güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Kripto ekosisteminde sadece alım-satım değil, aynı zamanda farklı finansal ürünler ve çözümler üzerinde de çalışıyoruz" dedi. Abalı, Garanti BBVA Kripto'nun Türkiye’deki kripto ekosistemine katkı sağlamaya ve bu alanda güvenilir bir lider olarak konumunu güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.