Fed’in faiz indirimi sonrası kriptoda hareketlilik arttı

Birol BOZKURT

ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) faiz oran­larında 50 baz puan­lık indirime gitmesiyle başla­yan gevşeme döngüsü, yalnızca hisse senedi piyasalarını değil, kripto varlıkları da etkisi altı­na aldı.

Fed’in bu kararı sonra­sı ABD hisse senetleri tüm za­manların zirvesine çıkarken, Bitcoin de uzun bir aranın ar­dından 64 bin dolar seviyesi­ni aştı. DÜNYA Gazetesi’nin Youtube kanalında yayımla­nan ‘Kripto Dünyası’ progra­mına konuk olan Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Korcan Abalı, Fed’in faiz kararlarının kripto piyasası üzerindeki etki­lerini ve sektördeki regülasyon gelişmelerini değerlendirdi.

Son dönemde, kripto varlık­lar ve ABD hisse senetleri fi­yatlamaları arasındaki kore­lasyon dikkat çekici bir şekilde arttı. Bu iki piyasayı yönlendi­ren makroekonomik değişken­lerin daha fazla birlikte hareket ettiğini belirten Abalı, “Krip­to piyasası artık izole bir var­lık sınıfı olarak değil, küresel fi­nansal ekosistemin bir parçası olarak değerlendiriliyor. His­se senedi piyasalarında olduğu gibi, Fed’in faiz kararları ve di­ğer makroekonomik gelişme­ler kripto varlık fiyatlamaları üzerinde de etkili oluyor” dedi.

"Kripto varlıklar artık finansal sistemin bir parçası"

Fed’in parasal genişleme döngüsüne girmesi ve faiz oranlarında agresif bir indi­rim yapması, kripto varlık pi­yasasında da bir hareketlilik yarattı. Korcan Abalı, faiz in­diriminin yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirdiğini be­lirterek, "Fed’in bu faiz indi­rimi kararı, likiditenin artma­sına ve riskli varlıklara olan talebin canlanmasına yol aç­tı.

Bu durum, Bitcoin gibi lider kripto varlıkların fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme yarattı" ifadelerini kullandı. Kripto varlıkların giderek da­ha fazla yatırımcı tarafından benimsendiğini belirten Kor­can Abalı, bu varlıkların artık ana akım finansal sistemin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

"Kripto paralar, sa­dece spekülatif araçlar olmak­tan çıkarak, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar ta­rafından uzun vadeli bir ya­tırım aracı olarak görülmeye başlandı" diyen Abalı, Garanti BBVA Kripto olarak bu alanda güvenilir bir platform sunduk­larını vurguladı. Müşteri gü­venliği ve düzenlemelere uyu­mun kendileri için öncelikli olduğunu dile getiren Abalı, bu doğrultuda hizmetlerini sü­rekli yenilediklerini belirtti.

Regülasyonların önemi artıyor

Korcan Abalı, kripto varlık piyasalarının büyümesiyle bir­likte regülasyonların da daha fazla gündeme geldiğini ifade etti. "Piyasanın büyümesi ve daha fazla yatırımcı çekmesiy­le birlikte düzenlemelerin öne­mi de artıyor. Kripto varlıklar, finansal sistemin bir parçası haline geldikçe, yatırımcı gü­venini sağlamak için kapsamlı bir regülasyon çerçevesine ih­tiyaç var" diyen Abalı, Garanti BBVA Kripto olarak düzenle­yici kurumlarla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Abalı ayrıca, Türkiye’de de kripto varlıklar için net bir dü­zenleyici çerçevenin oluştu­rulmasının, yatırımcı güveni açısından kritik bir adım ola­cağını dile getirdi. “Kripto var­lıklara olan ilginin artmasıyla birlikte düzenleyici belirsiz­liklerin giderilmesi, piyasaya daha fazla yatırımcının girme­sini sağlayacaktır” dedi.

“Kripto para piyasalarında güven bizim için en önemli unsur”

Garanti BBVA Kripto’nun sektörde güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerini ön planda tuttuğunu belirten Abalı, "Müşterilerimize güvenli ve düzenlemelere uyumlu bir platform sunarak sektörde fark yaratıyoruz. Teknolojik altyapımızı sürekli yenileyerek, kullanıcılarımıza en güvenilir hizmeti sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Bu doğrultuda, kullanıcılarının kripto varlıklarını güvenle alıp satmalarına ve saklamalarına olanak tanıdıklarını vurgulayan Abalı, dijital varlıkların gelecekte finansal sistemin önemli bir parçası haline geleceğine inandığını belirtti.

Kripto piyasalarının hızla geliştiğini ve Garanti BBVA Kripto olarak sektördeki yenilikleri yakından takip ettiklerini ifade eden Abalı, "Yatırımcılarımız için sürekli yeni hizmetler sunmayı ve onların güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Kripto ekosisteminde sadece alım-satım değil, aynı zamanda farklı finansal ürünler ve çözümler üzerinde de çalışıyoruz" dedi. Abalı, Garanti BBVA Kripto'nun Türkiye’deki kripto ekosistemine katkı sağlamaya ve bu alanda güvenilir bir lider olarak konumunu güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.