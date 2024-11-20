Fed’in faiz indirimleri 2 trilyon dolarlık sermaye çıkışı yaratabilir

Apollo Global Management baş ekonomisti Torsten Slok, Fed’in faiz indirimi döngüsünün para piyasası fonlarında büyük bir sermaye çıkışı yaratacağını öngörüyor. Fed’in 2022'den itibaren faiz artışlarının etkisiyle bu fonlara 2 trilyon dolar giriş olduğunu belirten Slok, faizlerin düşürülmesiyle bu sermayenin daha yüksek getirili varlıklara yönelmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Para piyasası fonlarındaki varlıklar, bu ay 7 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak faiz indirimiyle bu fonlardan çıkacak sermayenin hisse senetlerinden ziyade kredi piyasalarına yönelmesi bekleniyor. Slok, bu durumun kredi piyasalarını destekleyeceğini ve özel kredilere olan ilgiyi artıracağını söyledi.

Slok, "Fed faizleri düşürdüğünde, bu sermayenin yatırım yapılabilir özel krediler gibi daha yüksek getirili alanlara kayması olasıdır" diyerek, kredi piyasalarındaki güçlü temellerin sermaye girişlerini destekleyeceğini ifade etti. Kredi piyasalarında getirilerin yüksekliği ve istikrarlı temeller, yatırımcıların bu alana yönelmesine neden olacak faktörler arasında gösteriliyor.