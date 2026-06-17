Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını geri çekti! Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum...

Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını geri çekti
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, ons altın geri çekildi.
Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 3,50-3,75 bandında sabit bıraktı. Karar sonrası yatırımcıların odağı piyasa fiyatlamalarına çevrilirken, özellikle altın tarafında düşüş dikkat çekti.
Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasının ardından ons altında aşağı yönlü hareket görüldü. Karar öncesinde 4.379 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, Fed'in açıklamasının ardından satış baskısıyla gerileyerek saat 21.50 itibarıyla 4.318 dolara düştü.
Piyasalarda Fed'in karar metni ve gelecek döneme ilişkin yönlendirmeleri de yakından izlenirken, yatırımcılar faiz patikasına ilişkin yeni sinyalleri değerlendirmeye başladı. Altındaki geri çekilmenin, faiz görünümüne ilişkin beklentiler ve dolar tarafındaki hareketlilikle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
21.50: Altın fiyatları
ONS altın: 4.318 dolar
Gram altın: 6.407 TL
Çeyrek altın: 10. 496 TL
Cumhuriyet altını: 41.827 TL