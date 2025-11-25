Fed'in faiz kararı belirginleşti: Aralık ayında 'indirim' kesin gibi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı toplantısı öncesinde faiz indirimine yönelik beklentiler güçleniyor. Daha önce düşük ihtimal olarak değerlendirilen indirim senaryosu, son dönemde Fed yetkililerinin yaptığı güvercin tondaki değerlendirmelerle yeniden ön plana çıktı.

Fed 25 baz puanlık indirim gelebilir

Atlanta Fed Başkanı Mary Daly, kurumun Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim seçeneğini destekleyeceğini belirtti. Daly, işgücü piyasasındaki ani bir bozulmanın yönetilmesinin, enflasyonda yaşanabilecek olası bir sıçramayı kontrol etmekten daha zor olduğuna dikkat çekerek, “İşgücü piyasası mevcut durumda kırılgan görünüyor” dedi.

Daly ayrıca Fed’in, işsizlik oranını yükseltmeden yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşabileceğine inandığını ifade etti.

Waller: İş piyasası zayıf

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da işgücü piyasasındaki zayıf görünümün Aralık ayında çeyrek puanlık bir indirim yapılmasını makul kıldığını söyledi. Hükümet kapanması nedeniyle geciken verilerin Ocak toplantısını daha karmaşık hale getirebileceğini belirten Waller, “Özel sektör ve anekdot verilerinin çoğu, durumun değişmediğini gösteriyor. İş piyasası zayıf ve zayıflamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yavaşlama eğilimi gösterdiğini vurgulayan Waller, “Ocak ayında veri seli gelecek. Eğer tablo değişmezse indirime devam edilebilir; ancak enflasyon veya istihdamda ani bir toparlanma, daha fazla indirimi zorlaştırabilir” dedi.

Aralık ayında işsizlik oranı yükselmişti

Waller ayrıca Eylül ayında açıklanan 119 bin kişilik istihdam artışının büyük ihtimalle aşağı yönlü revize edileceğini aktardı. Aynı ay işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükselmişti.

Daly ve Waller’ın benzer mesajlar içeren açıklamaları, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini artıran önemli işaretler olarak değerlendiriliyor.