FED'in faiz kararı ekonomik büyümeyi kötü etkileyebilir

FED’in 54 ay sonra gelen ilk faiz indiriminin ardından analistler ekonomik beklentiler konusunda ayrı düştü.

Önemli bir detay atlandı

CNBC-e'nin haberine göre; 50 baz puanlık indirime yönelik genel kanı olumlu olsa da bazı stratejistler, faiz indiriminin büyümeyi destekleme ve durgunluğu önleme noktasında önemli bir detayın atlandığına işaret ediyor.

FED’in faiz kararını değerlendiren Morgan Stanley Yatırım Yönetimi’nin Baş Yatırım Sorumlusu Jim Caron, piyasalardaki yükselişin yumuşak iniş için doğru bir adım olduğuna dikkat çekerken, New Century Advisors’dan Claudia Sahm ise durgunluk göstergelerine rağmen FED’in işgücü piyasasını koruma çabalarını övdü.

Benzer açıklamalarda bulunan Lazard’ın Piyasa Baş Stratejisti Ronald Temple da FED’in işgücü piyasasının zayıflamasına karşı bir sigorta poliçesi oluşturduğunu belirtti.

'Güvercin 50 baz puanlık indirim'

Mohamed El Erian ise yaptığı açıklamada "Bu sadece 50 baz puanlık bir indirim değil, bu güvercin 50 baz puanlık indirim" dedi.

Interactive Brokers'ın Baş Stratejisti Steve Sosnick, "Hisse yatırımcıları, en azından şimdilik, istediklerini aldılar. Üçüncü paragrafta "risk dengesi" ifadesinin iki kez kullanılması dikkat çekici. Bu noktada, göreceli denge hakkında daha fazla bilgi edinmek faydalı olabilir. Ancak, genel değerlendirme oldukça güvercin bir bakış açısı sergiliyor" dedi.

'Risk duyarlılığı için iyiye işaret'

Roundhill'den Dave Mazza ise 50 baz puanlık indirimin FED'in istihdam görünümü ile ilgili endişeleri ciddiye aldığını ve kabul ettiğini gösteren bir işaret olduğunu söyleyerek,"Bu da kısa vadede risk duyarlılığı için iyiye işaret. Bu adım kesinlikle güvercin bir tavır." dedi.

Bel Air Investment Advisors’tan Kevin Philip, Eylül ayındaki kararı "Amerikan tüketicisi ve ekonomisi için bir zafer" olarak değerlendirdi. Bunun yanında Fidelity'nin Kurumsal Portföy yöneticilerinden Naveen Malwal, “FED, ekonomik aktiviteyi sınırlandıracak kadar yüksek olmayan bir faiz seviyesini sağlamaya çalışıyor,” diyerek FED'in 50 baz puanlık faiz indirim hamlesinin piyasalardaki resesyon endişelerini hafiflettiğine dikkat çekti.

'Resesyona yol açabilir'

Ancak FED'in hamlesinin ekonomiyi iyiye götüreceği konusunda herkes hemfikir değil.

JPMorgan Asset Management'tan bir yönetici, faiz indiriminin resesyona yola açabileceğini öngördü.

JPMorgan'dan uyarı: Yavaşlamaya neden olabilir

JPMorgan Asset Management’tan David Kelly, düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi canlandırma vaadinin yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kelly, düşük faizlerin ekonomide yavaşlatıcı bir etki yaratabileceğini belirtti. İnsanların düşük faizlerin devam edeceği beklentisiyle büyük satın alma kararlarını ertelediğine dikkat çeken Kelly; açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Faiz oranlarını düşürmek, ekonomiyi canlandırmaz; aksine yavaşlatabilir. Bir J eğrisi etkisi var; aslında ekonomiyi yavaşlatıyor çünkü insanlar faizlerin daha da düşeceğini düşünüyorlar, bu yüzden daha düşük oranları beklemek istiyorlar"