Fed'in faiz kararı için kritik öneme sahip: ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı

ABD'de piyasaların merakla beklediği ekim ayı tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Ekim ayında yalnızca 12 bin artış gösterdi. Ekonomistler, istihdamda 106 bin artış bekliyordu. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde kalarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon hedeflerine ulaşmada işgücü piyasasından gelen verileri yakından takip ediyor. Fed, eylül ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4,75-5 aralığına çekmişti. Banka, ekonomiyi dengelemek ve sürdürülebilir bir işgücü piyasası yaratmak amacıyla işsizlik oranının 2026'ya kadar yüzde 4,2-4,4 seviyelerinde kalmasını öngörüyor.

Bu beklentiler ışığında, Fed’in para politikasında nasıl bir yön izleyeceği, gelecek aylarda açıklanacak istihdam verileri ve enflasyon gelişmeleriyle şekillenecek. Piyasalarda, düşük istihdam artışının faiz indirimlerini hızlandıracağı beklentisi gündemde.