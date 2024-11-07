Fed’in faiz kararı ne olur, Trump'ın başkan seçilmesi Fed kararını etkiler mi? İşte tahminler...

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece Türkiye Saati İle (TSİ) 22.00’de faiz kararını açıklayacak. Peki Fed’in faiz kararı ne olur?

Finansal piyasalar Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) gelecek 25 baz puanlık bir indirime kesin gözüyle bakıyor. CME Group'ın Fed Watch verilerine göre çeyrek puanlık indirim beklentisi yüzde 99 seviyesinde.... Fed enflasyonun ılımlı ve iş gücü piyasasının yumuşadığı bir ekonomi için politikasını “yeniden ayarlamaya” çalışıyor.

Sonrası için ise odak Cumhuriyetçi Donald Trump’ın başkanlık seçimlerindeki çarpıcı zaferinin yarattığı siyasi deprem karşısında Fed Başkanı Jerome Powell ve çalışma arkadaşlarını neyin beklediği olacak.

Trump depremi Powell'ı nasıl etkiler?

Ecervore ISI Küresel Politika ve Merkez Bankası Stratejisi Başkanı Krishna Guha, seçim sonuçları öncesinde yayınladığı bir notta, “Powell’ın seçimin ekonomi ve faiz oranları üzerindeki etkisine yönelik erken yargıda bulunmayı reddedeceğini ve istikrar ve sakinlik kaynağı olmayı çalışacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı..

Guha, politika yapıcıların siyasi çatışmaların dışında kalma yolundaki tarihi arzusuna uygun olarak Powell, Fed’in yeni yönetimin planlarını incelemek için gereken zamanı ayıracağını, sonrasında gerçek politikalar geliştirildikçe ve yürürlüğe girdikçe değerlendirmelerini düzenleyeceklerini söyleceğini sözlerine ekledi.

Bu nedenle, her ne kadar acil eylem 25 baz puana denk gelen indirimi yürürlüğe koymak olsa da, piyasanın dikkati muhtemelen komitenin ve Powell'ın gelecek hakkında ne söyleyeceğine çevrilecektir. Bankaların gecelik krediler için birbirlerine uygulayacakları faiz oranını belirleyen ve çoğu zaman tüketici borçlarını da etkileyen Fed fonları oranı şu anda yüzde 4,75-yüzde 5,0 aralığında hedefleniyor.

Piyasa fiyatlaması şu anda aralık ayında çeyrek puanlık bir indirim daha, ardından Ocak ayında bir duraklama ve 2025 yılına kadar çoklu indirimlerden yana.

Trump'ın ekonomik programı devreye girerse...

Ancak Trump'ın vergi indirimleri, daha yüksek harcamalar ve agresif gümrük tarifelerinden oluşan gündemi gerçekleşirse, enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan devasa faiz artışlarından sonra politikasını düzeltmeye çalışan Fed üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir.

Birçok ekonomist, Trump'ın izolasyonist ekonomik hamlelerinin bir başka turunun, benzer bir reçeteye rağmen Trump'ın ilk dönemi boyunca yüzde 3'ün altında kalan enflasyonu yeniden ateşleyebileceğine inanıyor. Analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump düşük faizden yana

CNBC-e'nin haberine göre; Trump, 2017-21 yılları arasında görev yaptığı ilk döneminde Powell ve Fed'i sık sık eleştirmişti ve düşük faiz oranlarından yanaydı.

Komite faizlere ilişkin ortak kararını açıklayacak olsa da, üç ayda bir yayınlanan ve enflasyon, GSYH büyümesi ve işsizliğe ilişkin fikir birliği güncellemelerinin yanı sıra bireysel yetkililerin faiz oranı beklentilerinin anonim ‘nokta grafiğini’ içeren bir belge olan Ekonomik Tahminler Özeti (SEP) hakkında bir güncelleme yapmayacak.

Ocak ayındaki duraklamanın ötesinde, Fed'in nereye gideceği konusunda piyasada önemli bir belirsizlik var.

Ocak ayındaki duraklamanın ötesinde, Fed'in nereye gideceği konusunda piyasada önemli bir belirsizlik var. PKP bir sonraki Aralık ayında güncellenecektir.