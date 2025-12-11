Fed'in faiz kararı sonrası Goldman Sachs'tan altın tahmini: 2026 sonuna kadar…

ABD merkezli büyük yatırım bankası ve finans kuruluşu Goldman Sachs, mevcut altın pozisyonlarının düşük seviyelerde olması ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme isteğindeki artışa dikkat çekerek, altının 2026 sonuna kadar ons başına 4 bin 900 dolarlık öngörünün de üzerinde güçlü bir yükseliş potansiyeli barındırdığını bildirdi.

Banka, son dönemde birçok yatırımcının tekrar altına yöneldiğini hatırlatarak, değişen çeşitlendirme eğilimlerinin değerli metal için ilave destek oluşturabileceğini belirtti.

Altın daha önemli yer edinebilir

Goldman Sachs’ın analizine göre, hem riskten kaçış motivasyonu hem de uzun vadeli yatırım stratejilerinde altının giderek daha önemli bir yer edinmesi, önümüzdeki iki yılda fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Fed’in faiz kararının ardından altının seyri

ABD Merkez Bankası’nın faiz açıklaması sonrasında ons altın güne düşüşle başladı. Ons fiyatı yaklaşık yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 212 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.