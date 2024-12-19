Fed'in faiz kararı sonrası petrol fiyatları yükselişte

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,75 ​​​dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 74,43 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Banka'nın faiz indirimi devam mı edecek?

Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell basına yaptığı açıklamada, "Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmaya yönelik en iyi kararın bu olduğunu düşündük" dedi. Banka'nın faiz indirimine devam edeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebine de olumlu yansıyacağı düşüncelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.

Ham petrol stoklarında beklenenin üzerinde azalma

ABD'nin ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde azaldığına işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin güçlendiği algısını destekleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 421 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.