Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında

ABD'deki enflasyon verilerinin ardından Fed'in yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla geçen hafta küresel piyasalarda karışık seyir öne çıktı. Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve Güney Kore ile Fransa'daki siyasi krizlerin derinleşmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini besledi.

ABD'de Trump'ın 2025'te izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam ederken, Trump'ın politikaları ile Fed'in atacağı adımlar arasında uyumsuzluk çıkabileceğine dair kaygılar da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydeden analistler, Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Rakamlarla ABD ekonomisi...

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. Tüketici fiyatları bu dönemde beklentiler dahilinde artmasına karşın aylık bazda son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış kaydederek öngörülere paralel gerçekleşti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Üretici enflasyonu kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel ve yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dolar endeksi son iki yılın en yüksek seviyesinde

Trump'ın, Çin başta olmak üzere önemli ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması ve Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırdı. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 1'e yakın yükselişle 107 seviyesinin üzerine çıkarak son 2 yılın en yüksek seviyesi olan 108,1'i zorlamaya devam etti.

Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 650 dolardan alıcı buldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,40 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgesel jeopolitik risklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı da haftalık bazda yüzde 4,5 artarak 74,1 dolarda bulunuyor. Trump'ın seçimleri kazanmasıyla üst üste rekorların izlendiği Bitcoin, 103 bin doların üzerine çıkmasının ardından bu seviyelerden geri çekilerek 92 bin dolara kadar indi. Bitcoin geçen haftayı yüzde 2,3 yükselişle 102 bin 140 dolarda dengelendi.

Teknoloji hisseleri yükselişte

ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un hisseleri, yapay zeka gelirlerinin yıllık bazda yüzde 220 arttığını bildirmesi ve yapay zeka çiplerine yönelik talebin artacağı tahmininde bulunması sonrası yüzde 24,4 değer kazandı. Broadcom'un piyasa değeri, hisselerindeki yükselişin etkisiyle ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 yükseldi. Bu gelişmelerle, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 0,73 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,83 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

ABD'de yoğun gündem haftası

Pazartesi New York Fed Sanayi Endeksi, S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İmalat, salı perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, cari denge, konut başlangıçları, inşaat izinleri, perşembe büyüme, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi, ikinci el konut satışları, cuma kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.