FED'in faiz kararının ardından AMB'ye indirim uyarısı

Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve AMB Yönetim Kurulu Üyesi Mario Centeno, enflasyonun tahminlerin altında kalmasını önlemek için AMB’nin faiz oranlarını düşürme hızını artırmak zorunda kalabileceğini kaydetti.

FED kararı gevşeme döngüsü için alan açtı

Ekonomistler, FED'in 4 yıl sonra faizi 50 baz puanın altına indirmesinin gevşeme döngüsü için küresel bir alan açtığını belirterek, AMB’nin yıl sonuna kadar atacağı adımlarda daha da güvercinleşebileceğini söyledi.

AMB ekim ayında faiz indirimi düşünmüyor

Öte yandan AMB'nin sonraki faiz indirimini Aralık'ta gerçekleştirmesi bekleniyor. Aralık ayına kadar bekleyip bir sonraki hamle için net resmi görmek isteyen AMB, ekim ayında indirimi desteklemek için ekonomik görünümde büyük bir dönüş ve güçlü bir sinyal bekliyor.

AMB en son 12 Eylül’de piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde indirim kararı almıştı. Banka gecelik mevduat faizini yüzde 3,75'ten yüzde 3,50 seviyesine çekmişti. AMB enflasyon beklentilerini korurken, 2024-2026 büyüme beklentilerini ise düşürmüştü. Kararın ardından basın toplantısında konuşan AMB Başkanı Christine Lagarde, büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu söylemişti.