Fed'in faiz temkini piyasaları etkiledi: Kazanımlar düşüşe geçti

Aralarında Michael Barr ve Austan Goolsbee’nin de bulunduğu pek çok Fed yetkilisi, enflasyondaki gidişata ilişkin kaygılarını dile getirirken Aralık ayında faiz indirimi konusunda temkinli bir tutum sergilediklerini belirtti. Yetkililerden gelen temkinli mesajlar, yatırımcıların Fed’in faiz indirme kapasitesine yönelik soru işaretlerini artırdı ve özellikle kripto paralar ile yapay zeka temalı varlıklarda sert kayıplar yaşandı. ABD’nin Eylül ayı istihdam raporunun da karışık bir görünüm sunması piyasaları desteklemedi.

Riskten kaçış S&P 500 endeksinin kazançlarını silerek yüzde 1,6 düşmesine neden oldu. Nvidia hissesi, güçlü bilanço ve tahminlere rağmen yüksek değerlemeler ve yatırımlarla ilgili soruların devam etmesi nedeniyle gün içinde bir ara yüzde 5’i aşan kazaçlarını silerek yüzde 3 düştü.

Bitcoin geriledi

Bitcoin, Nisan ayından bu yana ilk kez 86 bin dolar seviyesinin altına indi. Nasdaq 100 endeksi yüzde 2,4 kayıp yaşadı. Piyasanın yakından izlediği oynaklık göstergesi VIX ise 26 seviyesinin üzerine çıktı. City Index analisti Fawad Razaqzada, “Makroekonomik olumsuzluklar sihirli bir şekilde ortadan kalkmadı. Bilanço sezonu geride kalırken, yatırımcılar Nvidia dışındaki teknoloji talebinin de aynı derecede dirençli olduğunu kanıtlayacak pek fazla yeni katalizöre sahip değil. Bu da endekslerin yükselişini sınırlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekâ sektörü endişeli

Yeni iş gününde ABD vadeli endeksleri hafif pozitif seyrederken Avrupa piyasaları satıcılı bir görünüm sergiliyor. Yapay zekâ sektörüne ilişkin yeni endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açarak Wall Street’teki satış baskısının Asya’ya da taşınmasına neden oldu.

Asya Pasifik Endeksi geriledi

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,7 gerileyerek Nisan ayı başından bu yana en zayıf haftasına ilerliyor. Yapay zeka rallisinin öne çıkan göstergelerinden Kospi Endeksi de ABD’de artan volatilite ve teknoloji hisselerine gelen sert satışlarla yüzde 4,2’ye kadar düşüş kaydetti.

Perşembe günü 5 baz puan gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah yeniden sınırlı bir yükselişle yüzde 4,0961 seviyesinde. Bloomberg Dolar Endeksi ise dün kaydettiği yüzde 0,12’lik artışın ardından bugün yatay bir görünüm sergiliyor.